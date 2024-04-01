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جثث بالعشرات.. جيش الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء بغزة تاركًا دمارًا هائلًا

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مجمع الشفاء
الإثنين، 01-04-2024 12:52 م


أظهرت صور مروعة حجم الدمار الهائل في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة والمباني المحيطة به، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر طبية إحراق مباني المجمع وخروجه بالكامل عن الخدمة.
وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي قطاع غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.
وأفاد شهود عيان بأنه تم العثور على عشرات الجثث في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، ويوجد مئات من الجثث في المجمع وبالشوارع والطرق المحيطة به.
وقالت مصادر طبية: "تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة وحجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدا".
وكشفت مصادر صحفية من داخل الشفاء أن "الأهالي انتشلوا 50 جثة على الأقل من المجمع الطبي".
وأكد الناطق باسم الدفاع المدني بغزة أن "قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي في المجمع".
وأضاف: "نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال".
ودعت لجان الطوارئ المواطنين لعدم الاستعجال في تفقد أوضاع محيط المجمع "خشية وجود كمائن وقناصة في محيط الشفاء" كما تدعوهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم عدة مناطق غربي وشرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.




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