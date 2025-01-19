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إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار: حماس لم تسلم أسماء المحتجزات الثلاث

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الأحد، 19-01-2025 09:19 ص

 

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أكد جيش الاحتلال أنه ملتزم التزام عميق بإعادة جميع المحتجزين في غزة.

 

وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات للجيش بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار حتى تسلم أسماء المحتجزات الثلاث.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إسرائيل شنّت غارات جوية على المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما شنّ الطيران الإسرائيلي قصفاً عنيفاً على خان يونس جنوبي القطاع.

 

وفي وقت سابق، قال التليفزيون الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق متفرقة من شمال غزة.

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