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أردوغان لـ إسرائيل: انسحبوا من سوريا وإلا العواقب ستكون وخيمة.. وتل أبيب ترد

أردوغان
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الخميس، 16-01-2025 08:32 ص

أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي بيانا، أعلنت من خلاله رفضها لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب مطالبته بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية فورا.

 

رفض تهديدات أردوغان

 

وقالت الخارجية في بيانها: "إن الطرف الإمبريالي العدواني في سوريا وكذلك في شمال قبرص وليبيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، هو تركيا نفسها".

 

وأضافت أنه "من المستحسن أن يتجنب الرئيس التركي التهديدات غير الضرورية".

 

وشددت الوزارة على أن إسرائيل ستواصل العمل لحماية حدودها من أي تهديد.

 

يجب الانسحاب فورًا من الأراضي السورية

 

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان، أن "إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي السورية فورا".

 

وشدد على أن "الاستمرار في الأعمال العدائية سيؤدي إلى عواقب سلبية تطال الجميع".

 

وأضاف أردوغان: "لن نسمح بأي شكل من أشكال الفوضى في سوريا، ولن نقبل بمحاولات زرع الفتنة بين تركيا والشعب السوري".

 

وقف إطلاق النار بغزة

 

وعن الوضع في غزة، أفاد الرئيس التركي بأن "وقف إطلاق النار بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب يمثل فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

 

وصرح بأن أنقرة "تراقب عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتأمل أن تصل قريبا أخبار إيجابية".

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