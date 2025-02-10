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ينهي حياة شقيقته في الشارع أمام الجميع بـ قنا

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الإثنين، 10-02-2025 09:46 ص

 

أنهى شاب حياة شقيقته، بطعنات من آلة حادة، في شارع التحرير بمدينة نجع حمادى شمال قنا، وسط حالة من الذهول والغموض.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها، بطعنات نافذة من آلة حادة، بشارع التحرير في مدينة نجع حمادى.

تبين من المعلومات الأولية، أن شقيق المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث سدد لها طعنات نافذة بالرقبة، تسببت في إنهاء حياتها.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة الفتاة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف التحريات، لكشف ملابسات الجريمة.

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