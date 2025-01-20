راسه في دمنهور وجسده بأبو حمص.. مصرع شاب أثناء تسطيحه أعلى القطار

لقي شاب مصرعه اليوم الأحد، أثناء تسطيحه أعلى قطار، إثر اصطدام رأسه بالكوبري العلوي بدمنهور، في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة دمنهور، بلاغًا بوفاة شاب أثناء اعتلائه سطح قطار، بعدما اصدمت رأسه بباطن الكوبري العلوي بدمنهور، لتسقط أسفل القطار، بينما ظل الجسد بالأعلى حتى توقف القطار في محطة أبو حمص.

توجهت سيارتي إسعاف إلى موقعي الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعى مصطفي محسن عبيدة، 18 عاما، مقيم كفر الدوار، وجرى نقل الأشلاء إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.