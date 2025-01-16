الأم اتفقت مع نجلها الكبير وقتـ.ـلا الابن الأصغر لسبب صادم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة "منى كامل" و"يوسف شعبان"، لاتهامهما بقتل المجني عليه "محمد شعبان" نجل الأولى وشقيق الثاني، بـ"عصا خشبية" في منطقة المعصرة بسبب خلافات بينهم، لجلسة 3 مارس المقبل.

قتـ.ل عمد

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمان قتلا عمدًا المجني عليه "محمد شعبان" نجل الأولى وشقيق الثاني مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على سلب روحه، لما بينهما وبين المجنى عليه من خلاف سابق، عقب أن أوعز له شيطانهما بذلك.

وتابع أمر الإحالة، نفاذًا لما وغر في صدرهما وراجعه عقلهما من نية خبيثة للخلاص منه، أعدا لذلك سلاحين أبيضين الآتي وصفهما، وما أن ظفرا به حتى قاما بتكبيله بقطع قماشية، متعديان عليه ضربا بأسلحتهم البيضاء قاصداً من ذلك ازهاق روحه محدثين ما لحق به من إصابات والموجودة بتقرير الصفة التشريحية، فخارت قواه وفارق الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا أسلحة بيضاء "عصا خشبية" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات. كما أحرزا أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص.