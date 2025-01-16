الخميس 16 يناير 2025
توقيت مصر 14:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء وهذا سعر اليوم في البنوك

مصري مرتد عن الإسلام ينتج فيلمًا يدعم إسرائيل.. وتل أبيب تحتفي به فمن هو؟

النيابة تحقق مع زوجة عصام صاصا.. تعرف على التهم الموجهة لها

فيديو صادم.. فتاة تربط والدتها وتعذبها بشكل مفجع

رقم خيالي.. تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه صلاح من الهلال السعودي

باع أثاث منزله ولم يتبق إلا سرير وكرسي.. فنان شهير يستغيث

إمام عاشور يثير قلق جماهير الأهلي بصورة صامة ويعلق: الحمد لله

"أصيب بالعجز الجنـ.سي".. حكاية طبيب روض الفرج من العيادة إلى حبل المشنقة بعد معاشرة 99 امرأة

تطور مفاجئ في أزمة أسرة شكري سرحان مع عمر متولي

بعد شكوى العديد من مستمعي القناة.. بيان عاجل من إذاعة القرآن الكريم

الأم اتفقت مع نجلها الكبير وقتـ.ـلا الابن الأصغر لسبب صادم

الخميس، 16-01-2025 09:14 ص

 

 

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة "منى كامل" و"يوسف شعبان"، لاتهامهما بقتل المجني عليه "محمد شعبان" نجل الأولى وشقيق الثاني، بـ"عصا خشبية" في منطقة المعصرة بسبب خلافات بينهم، لجلسة 3 مارس المقبل.

 

قتـ.ل عمد

 

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمان قتلا عمدًا المجني عليه "محمد شعبان" نجل الأولى وشقيق الثاني مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على سلب روحه، لما بينهما وبين المجنى عليه من خلاف سابق، عقب أن أوعز له شيطانهما بذلك.

 

وتابع أمر الإحالة، نفاذًا لما وغر في صدرهما وراجعه عقلهما من نية خبيثة للخلاص منه، أعدا لذلك سلاحين أبيضين الآتي وصفهما، وما أن ظفرا به حتى قاما بتكبيله بقطع قماشية، متعديان عليه ضربا بأسلحتهم البيضاء قاصداً من ذلك ازهاق روحه محدثين ما لحق به من إصابات والموجودة بتقرير الصفة التشريحية، فخارت قواه وفارق الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا أسلحة بيضاء "عصا خشبية" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات. كما أحرزا أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

إقرأ ايضا

d

بسبب زوجته.. حكم قضائي بحبس نجم الأهلي السابق

مت

هاج وكسر الشقة وأنهى حياة الأسرة كاملة.. ماذا حدث في جريمة 15 مايو بحلون؟

Capture

بعد 30 يومًا.. العثور على جثمان "نهلة محمد" في ترعة بالشرقية

أخبار متعلقة

Capture

ابحث عن المرأة.. العثور على رجل مقطـ.ـوع الرأس داخل شقته بالغربية

ط

براءة "سيدة الشرقية" التي قتـ.لت ابنها وأكلت أجزاء منه والمحكمة تكشف السبب