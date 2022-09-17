الإعدام لخمسيني تعدى جنسيًا على فتاة معاقة ذهنيًا في القليوبية

السبت، 17-09-2022
06:23 م
نسمه عبد الوهاب
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بالحكم بالإعدام
شنقًا على موظف بالمعاش، لقيامه بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بعد ورود تقرير مفتي الديار المصرية وإبداء رأيه الشرعي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أ م ش"، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها، تعدى عليها رغم إعاقتها الذهنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة لدفاعى المجنى عليها، والمتهم، كما استعرض تقرير الطبيب الشرعى الذى أكد وثبت التعدى على المجنى عليها.