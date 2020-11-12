النقض تؤيد حبس المتهمين بقتل شيخ معهد بقنا

الخميس، 12-11-2020
05:38 م
أحمد سالم
رفضت محكمة النقض
الطعن المقدم من المتهمين وذلك علي الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات بالمشدد من 5 لــ 10 سنوات وذلك في واقعة اتهامهم بقتل شيخ معهد
ازهري وإصابة آخرين بنجع حمادي بقنا وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وذلك في القضية رقم 1955 جنايات نجع حمادي.
وكانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي 14 متهمًا بالسجن 5 سنوات ومتهما آخر بالسجن 10 سنوات في قضية قتل شيخ معهد
أزهري واصابة 3 آخرين بنجع حمادي.
كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، قد تلقت بلاغَا بمقتل م.خ .ا شيخ معهد
أزهري، وإصابة 3 اخرين نتيجة إصابتهم بطلقات نارية، واشتعال النيران في منزل وسيارة ودراجة بخارية باستخدام زجاجات المولوتوف بسبب تجدد خلافات بين عائلتين باحدي قري نجع حمادي .