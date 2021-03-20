أول صور لقاتل الفنانة رائفة أحمد ومفاجأة عن سبب الجريمة

السبت، 20-03-2021
01:33 م
محمد فضل
تمكنت قوات الشرطة من التوصل إلى قاتل
الممثلة والفنانة
التشكيلية
رائفة الرز
، المعروفة فنياً باسم رائفة أحمد، داخل شقتها في هولندا.
وتبين أنه سوري الجنسية يدعى وائل درغام ويبلغ من العمر
33 عاماً، ويقيم أيضاً في مدينة Zwolle البعيدة بالوسط الهولندي 80 كيلومتراً عن العاصمة
أمستردام، حيث عثرت الشرطة عليها قتيلة في شقتها بعد ظهر الاثنين الماضي.
واعتقلت الشرطة “درغام” الذي اتضح أيضاً أنه كان متزوجاً
منها في السابق، إلا أن الطلاق فرق بينهما لأسباب غير معروفة بعد.
ونشرت قريبة للفنانة
القتيلة بعمر 53 عاماً، 3 صور لدرغام
في حسابها على “فيسبوك” ، وكتبت فوقها تقول: “هذا هو المجرم النجس الحقير، يلي قتل
بنت خالي الفنانة رائفة الرز
بهولندا. الله ينتقم منك أشد انتقام يارب.. اسمو وائل
درغام هاد يلي قتل أختي رائفة الرز
.. هاد يلي كانت تحن عليه وتساعدو. بيتعاطى وبياخد
مساعدة منها.. هاجمها بالبيت وطلب مصاري.. دافعت عن حالها.. بس قضاء الله وقدره لا
اعتراض عليه.. ما إلها لا بالمعارضة ولا بالسياسة، وما إلها بأي شي متل ما البعض عم
يألف. ارحمونا.. واترحمو عليها..ارقدي بسلام…الله معك”.