أم تحاول إنقاذ ابنها من الانتحار فقتلها طعنًا بالسكين

الخميس، 29-04-2021
12:05 م
سعت أم
عجوز في العقد السابع من عمرها، من منطقة جلال الدين
بمدينة المحلة
الكبري محافظة الغربية، إلى في انقاذ حياه ابن
ها صاحب العقد الرابع من
الانتحار، فكان الرد بأن قتل
الإبن أم
ه باستخدام "سكين
المطبخ" وطعنها في
صدرها وأم
اكن متفرقه من جسدها وتركها غارقه في دمائها داخل منزل الأسرة وتم التحفظ
علي جثمان الأم
الضحية وخصصت سيارة إسعاف لنقلها مشرحة مستشفي المحلة
العام .
كان اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطاراُ من مأم
ور
قسم ثالث المحلة
العقيد هشام نواره يفيد بورود
بلاغ من أهالي منطقة جلال الدين بدائرة قسم ثالث المحلة
بسماعهم صراخ واستغاثة من سيدة
عجوز مقيمه إحدى الشقق بالمنطقة ،وعندما توجهوا إلى مصدر الصوت عثروا عليها غارقة فى
الدماء وإلى جوارها إبنها وفى يده اداة "سكين
ة " وسيلة ارتكاب الحادث ،
حسب صدى البلد.
كما انتقلت القيادات
الأم
نية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع
البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة
الي محل البلاغ وعثر على جثة المجنى عليها وتدعى
وسيلة. ع. م " 68 سنة ومصابة بعدة طعنات .
كما كشفت التحريات الأم
نية أن سبب وفاه الأم
طعنها علي أيدي
إبنها " طارق. م. ع" ٤٠ سنة بسبب منعها له محاوله الانتحار وخلافات أسرية .
ونجحت الأجهزة الأم
نية في ضبط الابن
المتهم بقتل أم
ه واقتياده
إلي ديوان قسم شرطة ثالث المحلة
.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة
وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أم
رت بحجز المتهم علي ذمة
التحريات .