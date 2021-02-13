أغرب أعراض للإصابة بـ كوفيد – 19

السبت، 13-02-2021
10:16 ص
فتحي مجدي
يكتشف الأطباء كل يوم أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي لم تعد تقتصر على السعال والحمى وحتى فقدان حاستي الشم والتذوق.
كانت أغرب
هذه الأعراض التي ظهرت على امرأة إيطالية تبلغ من العمر 86عامًا، تفاجأت بتحول أصابعها إلى اللون الأسود بسبب الغرغرينا، حيث تسبب كوفيد – 19
في حدوث تخثر شديد، مما أدى إلى قطع إمدادات الدم عن أطرافها.
وأُجبر الأطباء على بتر ثلاثة من أصابع المرأة بعد تشخيص حالتها في أبريل 2020، واصفين الحالة بأنها "مظهر حاد" للمرض، كما ورد في تقرير نشرته المجلة الأوروبية لجراحة الأوعية الدموية والأوعية الدموية الداخلية.
ويعتقد الأطباء أن الفيروس قد يعيث فسادًا في نظام الأوعية الدموية، وعلى الرغم من أنهم غير متأكدين حتى الآن من السبب، إلا أن الكثير في المجتمع الطبي يعتقدون أن التأثير الجانبي قد يكون مرتبطًا برد فعل مناعي شائع بشكل متزايد تجاه كوفيد – 19
، والذي يُطلق عليه "عاصفة السيتوكين"، والتي تدفع الجسم لمهاجمة كل من الخلايا المريضة والأنسجة السليمة.
ويواصل المجتمع الطبي اكتشاف حالات جديدة وغير متوقعة للمرض. وفي حين يعاني العديد من الأمراض المشابهة لتلك المرتبطة بالأنفلونزا، مثل الحمى وآلام الجسم وصعوبة التنفس واحتقان الأنف، فإن العلامات التحذيرية الشائعة الأخرى تضمنت الغثيان والقيء والإسهال وعدم القدرة الغامضة على التذوق والشم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة.
وحتى بعد مرور عام على انتشار الوباء، لا يزال العلماء يحددون بدقة الأعراض غير المتوقعة.
في الأسبوع الماضي، كشف الباحث في جامعة "كينجز كوليدج لندن"، تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية، أن واحدًا من كل خمسة مرضى مصابين بـ كوفيد – 19
يبلغون عن أمراض أقل شيوعًا، مثل الطفح الجلدي وتقرحات الفم وتضخم اللسان.
قال سبيكتور لصحيفة (يو إس إيه توداي) الأمريكية الأسبوع الماضي، إن إن تضخم ألسنة مرضى فيروس كورونا بشكل غير مفهوم، هو أحد أندر الأعراض التي لاحظها، "تؤثر على أقل من 1 من كل 100 شخص".