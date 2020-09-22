لاعب كرة يشنق نفسه بعد أن فقد والديه

الثلاثاء، 22-09-2020
08:43 م
فتحي مجدي
أقدم لاعب كرة
قدم معتزل على الانتحار
، بعد أن فقد والديه.
وعثر على جثة مدافع كارديف الإنجليزي السابق، كريس باركر
(39 عامًا) في مرآب منزله في يوم رأس السنة الجديدة.
وقالت شقيقته تريسي باركر، إن "كريس "تأثر بشدة" بوفاة والده الذي كان يعاني من مرض عصبي حركي ووالدته التي توفيت بسبب السرطان".
وتذكرت صديقته إيمي هوليداي، أنه كان "بعيدًا. لقد ألغى خططه للقاء"، لكنها "لم تر أبدًا علامات الاكتئاب" فيه.
وقال الطبيب الشرعي خلال جلسة استماع في بونتيبريد بجنوب ويلز، إن وفاته جاءت نتيجة الانتحار
، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ولعب كريس المولود في شيفيلد مع بارنسلي وبليموث وساوثيند قبل اعتزاله في عام 2017.
وقالت الوكالة التي مثلت باركر طوال حياته المهنية، "وورلد إن موشن"، إن وفاته كانت "مفاجئة ومأساوية". وأضافت: "كريس كان عميلاً طوال مسيرته المتميزة في اللعب لأكثر من 500 مباراة في الدوري".