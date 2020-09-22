الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 22:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يوجه رسالة عاجلة لولي العهد السعودي

الدولار يصل لأعلى مستوى عالمي

شاهد.. انفجار ضخم يهز جنوب لبنان ويدمر المنازل

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطنطا

الزوجة المتهمة بالزنا تفاجئ الجميع بفيديو لايف

أسعار الذهب تسجل قفزة كبيرة وجرام 21 يفاجئ الجميع

حبس رجل أعمال صيني وصف الرئيس بـ «المهرج» 18 عامًا

نص رسالة السيسي للملك سلمان وولي عهده

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

تطورات جديدة حول محاولة قتل «ترامب» بمادة الريسين

لاعب كرة يشنق نفسه بعد أن فقد والديه

223
كريس باركر
الثلاثاء، 22-09-2020 08:43 م فتحي مجدي

أقدم لاعب كرة قدم معتزل على الانتحار، بعد أن فقد والديه.

وعثر على جثة مدافع كارديف الإنجليزي السابق، كريس باركر (39 عامًا) في مرآب منزله في يوم رأس السنة الجديدة.

وقالت شقيقته تريسي باركر، إن "كريس "تأثر بشدة" بوفاة والده الذي كان يعاني من مرض عصبي حركي ووالدته التي توفيت بسبب السرطان".

وتذكرت صديقته إيمي هوليداي، أنه كان "بعيدًا. لقد ألغى خططه للقاء"، لكنها "لم تر أبدًا علامات الاكتئاب" فيه.

وقال الطبيب الشرعي خلال جلسة استماع في بونتيبريد بجنوب ويلز، إن وفاته جاءت نتيجة الانتحار ، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولعب كريس المولود في شيفيلد مع بارنسلي وبليموث وساوثيند قبل اعتزاله في عام 2017.

وقالت الوكالة التي مثلت باركر طوال حياته المهنية، "وورلد إن موشن"، إن وفاته كانت "مفاجئة ومأساوية". وأضافت: "كريس كان عميلاً طوال مسيرته المتميزة في اللعب لأكثر من 500 مباراة في الدوري".

 

إقرأ ايضا

33485368-8760275-image-a-23_1600784796128

تشنق نفسها لجذب اهتمام صديقها

الفنانة سما المصري

تفاصيل الحكم عامين على سما المصري

william-lecroy-05

إعدام جندي أمريكي مهووس بالسحر لقتل واغتصاب امرأة

أخبار متعلقة

5-38-1200x675

انتحار شاب أسفل عجلات قطار في محطة الشهداء بالمنوفية

ارشيفية

تقتل أبناءها الخمسة .. وتقدم على الانتحار

انتحار معلّمة.. هذا ما فعله الزوج

انتحار معلّمة.. هذا ما فعله الزوج

اليوتيوبير لاندون كليفورد

انتحار يوتيوبر شهير بعد صراع طويل مع الاكتئاب والمخدرات