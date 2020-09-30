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فيديو.. معركة بالرصاص على طريق سريع

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سائق السيارة
 
الأربعاء، 30-09-2020 09:16 م فتحي مجدي

نشر سائق من ولاية فلوريدا الأمريكية، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يطلق النار على سائق آخر. 

وقال ماركو مازيتا إنه أطلق النار دفاعًا عن النفس على الطريق السريع 417 بالقرب من أورلاندو في 23 سبتمبرـ، بعد أن صوب السائق الآخر مسدسًا ووجهه نحوه، وفقًا لتلفزيون "ويش".

وأضاف مازيتا، الذي نشر الفيديو على موقع "يوتيوب": "أنا لست من محبي الأسلحة؛ أنا من محبي عدم التعرض للرصاص. أعلم أن هذا الفيديو لا يلتقط أذكى لحظاتي، لكنني آمل أن يفكر أي مجرم أحمق يحمل مسدسًا في التفكير مرتين قبل التحميل والتلويح وتوجيه سلاحه الناري إلى شخص ما بسبب مخالفة مرورية".

وتُظهر اللقطات داخل السيارة السائق الآخر يقود سيارته بقوة بالقرب من مازيتا، مما دفعه إلى الضغط على الفرامل. وأشار مازيتا إلى أن السائق نقر بعد ذلك على مؤخرة سيارته، وأسرع ووجه مسدسا نحوه.


قال مازيتا إنه خوفًا من إطلاق النار عليه، أطلق عدة رصاصات من نافذة سيارته في اتجاه السائق الآخر.

يحمل الكثير من الناس أسلحة في سياراتهم. وحذرت دورية فلوريدا للطرق السريعة من مخاطر الاقتتال مع السائقين الآخرين على الطريق.
 
وقالت المتحدثة باسم فلوريدا هايواي باترول، كيم مونتيس: "كان من الممكن أن يتصاعد هذا الأمر إلى إطلاق النار على شخص ما، ويقتل شخص آخر".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من الرجلين متهمًا بارتكاب جريمة.

شاهد الفيديو
 

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