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سما المصري تفاجئ الجميع بمظهرها والقاضي يصدمها بحكم نهائي

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سما المصري
الإثنين، 21-09-2020 03:24 م محمد فضل- متابعات

فاجأت الفنانة سما المصري، الجميع داخل المحكمة خلال جلسة محاكمتها بتهمة صناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، بمظهرها الجديد، إذ ظهرت ممسكة بمصحف وسجادة صلاة، وترتدي ملابس السجن البيضاء، فضلا عن كمامة طبية وحجاب.
واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، للمحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، والذي قدّم صورة مما تم في القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق، وخُففت العقوبة إلى سنتين فقط.
ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.
وأيدت المحكمة، حكم حبسها عامين، وغرامة 300 ألف جنيه؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وجاء الحكم بعدما قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة سما المصرى بالحبس عامين و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بنفس التهمة.
وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، في شهر مايو الماضي، أنه في 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، بتوجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصري".
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في شهر أكتوبر عام 2019، نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك- انستغرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

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