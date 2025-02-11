تفاصيل نحـ.ـر عريس العياط على يد صديقه بسبب سهرة حمراء

تقدم "هشام" المتهم في واقعة ذبح "عريس العياط" بعد شهر من زواجه، بسبب خلاف بينهما على سهرة حمراء مع فتاة ليل؛ بالاستئناف على حكم إدانته بالسجن المؤبد.

وأدانت الدائرة "8" جنايات العياط بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، في 19 ديسمبر الماضي، المتهم "هشام" بذبح "عريس العياط" بعد شهر من زواجه في إحدى قرى العياط ، بسبب خلاف بينهما على سهرة حمراء مع فتاة ليل؛ بالسجن المؤبد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة القضية التى حملت رقم 6598 لسنة 2024 جنايات العياط، والمُقيدة برقم 2110 لسنة 2024، كلى جنوب الجيزة، أن المتهم "هشام .م"، قتل المجني عليه "أحمد. م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله لخلاف نشب بينهما، وما أن ظفر به حتى كال له عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" استقرت بمختلف أنحاء جسده ولم يستكن بل استتبع ذلك بنحر رقبته لتأكيد مفارقته للحياة، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وفق أوراق الدعوى فإن تحريات المباحث توصلت إلى وجود صداقة بين المتهم "هشام" والمجنى عليه "أحمد"، وأنهما قد التقيا يوم الواقعة وفق اتفاق مسبق بينهما على إحضار المجنى عليه إحدى السيدات لإقامة المتهم علاقة جنسية معها بمقابل مادي، وما أن تقابلا حتى اطلعه المجنى عليه بتأخر السيدة وطلب الحصول على المبلغ المالي المتفق فرفض المتهم ذلك.

وأوضحت تحريات المباحث، أن المتهم بادر بالتعدي اللفظي والاشتباك مع المجني عليه والذي ما كان منه إخراج سلاح أبيض "سكين" بحيازته لإسكات المتهم واخافته محاولاً إنهاء الاشتباك، فتمكن المتهم من استخلاص السلاح الأبيض من المجني عليه و باغته بعدة ضربات وطعنات استقرت بأنحاء متفرقة بالجسد، ثم اختبأ المتهم عقب انصراف رفاق المجني وعقد العزم والنية على إنهاء حياته، ونحر عنقه ذبحًا من الخلف، وعزا قصد المتهم القتل العمدي.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني أصيب بعدة إصابات حيوية حديثة بعضها، ذات طبيعة طعنية والأخر قطعية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث من مثل "سكين" وتعزي حدوث الوفاة إلى مجموع الإصابات الطعنية في الصدر والعنق ومضاعفتها.