16 دولة تعلن تأييدها لاستضافة السعودية كأس العالم 2034





رحبت 16 دولة حتى الآن نية المملكة استضافة كأس العالم 2034 ومؤكدة دعمها الكامل للملف السعودي ، وذلك خلال ساعات من إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم الترشح لتنظيم المونديال.

وأعلنت دولة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، والعراق، واليمن، وفلسطين والأردن، والسودان، ولبنان، وسوريا، وموريتانيا، وبنغلاديش، والمالديف، وكينيا، وقيرغيزستان.

وكانت السعودية أعلنت نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.