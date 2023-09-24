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تصرف غريب لـ ماني تجاه فيرمينو خلال لقاء النصر وأهلي جدة (فيديو)

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تصرف غريب لـ ماني تجاه فيرمينو خلال لقاء النصر وأهلي جدة (فيديو)

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ماني وفرمينو
الأحد، 24-09-2023 01:56 ص

 

 

 

شهدت قمة المرحلة السابعة من الدوري السعودي بين النصر والأهلي (4-3) الجمعة، تصرفا غريبا لنجم النصر، ساديو ماني تجاه زميله السابق في ليفربول ومهاجم الأهلي الحالي روبرتو فيرمينو.

 

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمهاجم السنغالي ماني وهو يقفز فوق ظهر البرازيلي فيرمينو خلال احتفاله بتسجيل زميله تاليسكا الهدف الثالث للنصر في شباك الأهلي.

ورفع فيرمينو رأسه ونظر إلى ماني قبل أن يبتعد عنه دون أن يحدثه.

يذكر أن ماني وفيرمينو تزاملا في ليفربول لمدة ستة أعوام بين 2016 و2022، قبل أن يرحل السنغالي في صيف العام 2022 إلى بايرن ميونخ ومنه للنصر، فيما غادر البرازيلي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ليلتحق بنادي أهلي جدة.

 

وكان ماني وفيرمينو إلى جانب المصري محمد صلاح يشكلون ثلاثيا مرعبا في خط هجوم ليفربول خلال السنوات الماضية.

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