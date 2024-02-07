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"يفكر في الاعتزال وحالته النفسية سيئة جدًا".. رسالة صادمة من أبوجبل لسيف زاهر

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"يفكر في الاعتزال وحالته النفسية سيئة جدًا".. رسالة صادمة من أبوجبل لسيف زاهر

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أبوجبل
الأربعاء، 07-02-2024 02:35 م


نقل الإعلامي سيف زاهر تصريحات على لسان محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي، كاشفًا كواليس مفاوضات انضمامه للنادي الأهلي في الفترة الماضية، وحقيقة الخلاف مع محمد الشناوي.
وقال سيف في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أبو جبل كلمني في التليفون وكل الكلام اللي هقوله على لسانه، لأنها رسالة منه طلب توصيلها للجمهور، أنه بيفكر جديا في اعتزال كرة القدم".
أضاف: "أبو جبل قال لي أنه يعاني من حالة نفسية سيئة جدا، بعد الأحداث الأخيرة وتعرضه لظلم شديد، وهو أكثر حارس الإعلام لا يقف بجانبه".
وأوضح: "وقال لي أنا انضممت للمنتخب من نادي البنك الأهلي، وأنا ثاني أكبر لاعب مع المنتخب، وكنت أساند الشناوي وجميع اللاعبين من الخارج في البطولة الأخيرة، ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر".
وأكمل: "لم يحدث أي خلاف على الإطلاق مع محمد الشناوي، ولكن إن كان الشناوي يكرهه مثلا هذا شيء يخصه".
وأردف زاهر: "أبو جبل قال لي، إنه تلقى عرضا من نادي سعودي وكان التفاوض مع شقيقه وهو ترك له الأمور لحين الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية".
وأضاف على لسان أبو جبل: "قبل المباراة الأخيرة للمنتخب في أمم أفريقيا بساعات، وجدت كل اللاعبين يتحدثون عن حقيقة انضمامي للأهلي، ولكن كل المفاوضات كانت مع شقيقي وتم الانتهاء من جميع الاتفاقات دون توقيعي على العقود".
وأتم الإعلامي على لسان الحارس: "فوجئت بالجميع يسألني عن توقيعي للأهلي وهو ما جعلني أتواصل مع شقيقي هاتفيا الذي طالبني بالتركيز في مباراة المنتخب وبعدها سوف يخبرني بجميع التفاصيل، ولعبت مباراة الكونغو وبعدها سمعت العديد من القصص التي ليس لي بها دخل".

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