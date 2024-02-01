الخميس 01 فبراير 2024
توقيت مصر 16:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن في السوق السوداء والبنوك الرسمية

فيديو لحوار أثار الجدل بين سائق مصري وسائح سعودي.. ماذا حدث؟

"كل واحد يحط فلوسه في بيته".. ساويرس يثير ضجة بتعليق صادم

الأوقاف تعلن غلق مسجد السيدة زينب بالقاهرة

الدينار الكويتي قفز بشدة.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

القبض على ضباط شرطة وجيش ومسؤولين في السعودية.. إليكم التفاصيل

وفاة مبكرة.. علامة في قبضة اليد عند المصافحة تشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية

تعرضت للتنمر الجماعي.. طالب أمريكي يعتدي على طالبة سعودية محجبة (فيديو)

الشرطة تلقي القبض على الفنانة دنيا بطمة لتنفيذ حكم حبسها

"منع مراته".. مدير بنك يضرب طبيب بحديدة ويصيبه بنزيف في المخ داخل المستشفى

فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد أبوجبل.. والأخير يكشف حقيقة خلافه مع الشناوي

IMG-20240201-WA0014
أبوجبل
الخميس، 01-02-2024 11:18 ص


كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة تتعلق بحارس مرمى البنك الأهلي محمد أبو جبل. 
وكتب عامر عبر “فيسبوك”: “محمد أبو حبل هل هو ظالم أم مظلوم، أبو جبل أكتر وقت قضاه كان في نادي سموحة أعتقد 6 سنوات تقريبا، كنت أعرفه جيدا وتعاقدت معه عندما كان الحارس الخامس في الزمالك ولم ندفع أي مقابل انتقاله لسموحة، وترك سموحة أفضل حارس مرمى في مصر، وكان قاسما مشتركا في جميع معسكرات المنتخب القومي". 

وأضاف: “أبو جبل وكيله أخوه مصطفى أعرفه جيدا وتفاوضت معه عدة مرات، وكنت أحترم أبو جبل وأقدره وكان صاحب مواقف، ولا أنسى مباراة سموحة والحرس في ملعب حرس الحدود بالمكس، وكنا على وشك الهبوط في ذلك (اليوم) الموسم، وأنقذنا أبو جبل وفاز سموحة على الحرس 2/1 بعد أن كنا مهزومين في الشوط الأول”.

وتابع: "لم أختلف مع أبو جبل يوما ما ولم تصلني منه أو عنه أي شكوى، كان دائما مبتسما متفائلا حتى انتقل للزمالك في صفقة تاريخية، هل أبو جبل ظالم أم مظلوم؟”. 

ونفى اللاعب محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، وجود خلاف مع الثنائي محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا.

وقال أبو جبل، في تصريحات لقناة “سي بي سي”: “محمد الشناوي حارس كبير، نحن أصدقاء في المنتخب منذ 2019، لم يحدث معه أي خلاف أو اعتراض، ودائمًا نكون 4 حراس مرمى موجودين ومن يمثل المنتخب الكل يكون في ظهره”.

وتابع: “تعاملي مع الشناوي جيد جدًا، ولا يوجد أي شيء مما أسمعه في السوشيال ميديا”.

وأضاف: “حدث التحام خفيف بيني وبين كهربا في تدريبات المنتخب، واعتذرنا لبعضنا البعض والقصة انتهت، ولا يوجد أي خلاف معه”.

إقرأ ايضا

IMG-20240201-WA0011

"مش هذكر أسماء".. رئيس الزمالك: قريبًا سأكشف الصورة الكاملة

IMG-20240131-WA0007

"اعتبرني أحمد عوض".. إبراهيم حسن ينفعل بسبب استبعاد شقيقه من تدريب المنتخب

IMG-20240131-WA0010

تصرف صادم من لاعب المنتخب السعودي تجاه لاعب كوريا

أخبار متعلقة

IMG-20240130-WA0006

الكشف عن اللاعب المتسبب في تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

IMG-20240124-WA0026

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

IMG-20240114-WA0021

"عايز ياخده بأي ثمن".. رد فعل الأهلي على تصميم اتحاد جدة شراء نجم الفريق