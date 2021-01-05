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وفاة نجم الأهلي متأثرًا بكورونا

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الأهلي
 
الثلاثاء، 05-01-2021 09:51 ص المصريون

توفى أحد نجوم النادي الأهلي سابقًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع قصير مع فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وسائل إعلام وفاة الفلسطيني فؤاد أبو غيدا، مدافع الأهلي في الستينيات، في لندن متأثرا بفيروس كورونا.
ساهم أبو غيدا في حصد الأهلي العديد من البطولات، وكان أحد العناصر الرئيسية لتتويج الأهلي بجميع البطولات التي شارك فيها الفريق موسم 1960/61، ومنها الدوري المصري وكأس مصر، وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا.
لعب أبو غيدا كظهير أيسر وأحيانا كظهير ـيمن لكنه تألق في مركز قلب الدفاع وفي إحدة مباريات الأهلي والزمالك في الستينات أشركه عبده صالح الوحش المدير الفني حينها في خط الهجوم في مفاجأة للمنافس للاستفادة من تسديداته وروحه الهجومية في المباراة.

اعتزل أبو غيدا عندما توقف النشاط الكروي في مصر بسبب حرب يونيو 1967.



 

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