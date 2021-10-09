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وفاة منافس «بيج رامي» في مستر أولمبياد قبل ساعات من انطلاق البطولة

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بيج رامي
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السبت، 09-10-2021 10:49 ص


توفي أحد المنافسين على لقب مستر اولمبيا 2021، وهو نجم كمال الاجسام الاميركي جورج بيترسون والبالغ من العمر 37 سنة، والذي كان سينافس البطل المصري "بيج رامي" في البطولة.
ولم تعرف بعد اسباب وفاةه ولكن رجح البعض ان سباب الوفاة تعود الى مدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى.
وكان بيترسون أحد الأبطال الأساسيين لعالم كمال الأجسام لعدة سنوات، حيث ظهر في العديد من العروض العالمية بما في ذلك الظهور في بطولة مستر أولمبيا، في 4 مناسبات، منها ثلاث مرات في فئة كلاسيك فيزيك، قبل الانتقال إلى فئة وزن 212.
وبات "بيج رامي" أول مصري يحقق لقب "مستر أولمبيا" عبر التاريخ، في منافسات كمال الأجسام خلال العام الماضي 2020.
وتقام حاليا "مستر أولمبيا لعام 2021، حيث افتتحت يوم الجمعة منافسات الرجال في الوزن المفتوح بمشاركة 16 لاعبا، علما بأن وزن بيج رامي يقدر بـ138 كيلوجرام.
وظهر بيج رامي أثناء العرض بلحية صغيرة وسط هتافات مدوية من الجماهير الداعمة له، كما هو الحال بالنسبة لمنافسه الأبرز براندون كوري.
يذكر أن منافسات مستر أولمبيا 2021 سيسدل الستار عليها فجر يوم الأحد بعد 3 أيام من انطلاقها.

 

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