وفاة لاعب نادي السكة بعد ابتلاع لسانه خلال المباراة

الإثنين، 25-01-2021
06:27 م
المصريون
في
واقعة مأساوية توفى محمد هاني لاعب نادي السكة
، خلال مباراة فريقه مع نظيره المجد
في الإسكندرية، بعد ابتلاع لسانه
وعدم وجود سيارة إسعاف في الملعب.
وكشفت
طبيب أخصائي بفريق الأسطول تفاصيل ما حدث للاعب
، في تصريحات صحفية، مشيرًا إلى أن فريقه
كان يخوض مباراة في الملعب الملاصق لملعب مباراة السكة والمجد ليفاجأ بمن يطالب بطبيب
سريعا حيث ذهب ليجد اللاعب
ملقيا على الأرض في حالة إغماء و تشنج.
وأضاف
أن اللاعب
كان ابتلع لسانه وغير قادر على التنفس حيث احضر اجهزه طبيه متخصصه في هذا
الشان و ساعده و عاد النبض منتظما ولكن التنفس لم يكن منتظما.
وأكمل
أن الملعب لم يكن به سياره اسعاف لذلك تأخر نقل اللاعب
للمستشفي الذي أغمي عليه مره
اخري و كان يعاني من ضيق تنفس شديد.
يذكر
أن مجلس إدارة السكة الحديد أعلن الحداد 3 ايام عقب وفاة
اللاعب
.