تفاصيل خناقة عبدالله السعيد مع لاعبي بيراميدز داخل غرفة الملابس

الخميس، 14-01-2021
01:16 م
المصريون
تداول نشطاء وصفحات رياضية، تفاصيل عن خناقة
وأزمة كبيرة
بين لاعب
ي الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز
، عقب التعادل الأخير أمام وادى دجلة
بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما فى اللقاء المؤجل من منافسات الجولة
الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
وأشار البعض إلى أن عبدالله السعيد
نجم بيراميدز
الأول دخل
فى مشادة عنيفة مع عدد من لاعب
ي بيراميدز
داخل غرفة خلغ الملابس بعد التعادل مع وادى
دجلة بسبب الأداء الذى ظهر عليه اللاعب
ون وعدم تحقيق الفوز، وأكدت الأخبار التى تم
تداولها فى السا
وواصل
فريق بيراميدز
نزيف النقاط بعد الوقوع في فخ التعادل أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما،
فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الثالثه المؤجلة،
ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
افتتح
بيراميدز
التهديف فى الدقيقة 20، عن طريق رمضان صبحي، بعد تمريرة رائعة من عبدالله
السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان فى شباك محمد عبدالمنصف.
وجاء
هدف التعادل لوادي دجلة فى الدقيقة 69، عن طريق حسام عرفات، بعد تلقيه عرضية متقنة
من الناحية اليسرى لتصل منطقة الجزاء قفز على أثرها وسددها برأسية قوية فى شباك شريف
إكرامي.
وتدخلت
تنقية الفار فى الدقيقة 75 بقرار وجود خطأ لصالح بيراميدز
بعد عرقلة إبراهيم عادل واحتسب
الحكم ركلة جزاء، ونفذها أحمد سامي وتألق محمد عبدالمنصف فى إخرجها إلى ركنية.