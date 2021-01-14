الخميس 14 يناير 2021
توقيت مصر 16:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. بيان من أسرة وائل الإبراشي

بعد وفاة صفوت الشريف.. بيان هام من دار الإفتاء

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب أهلاوي

الشرطة تلقي القبض على فنانة شهيرة (صور)

تفاصيل خناقة عبدالله السعيد مع لاعبي بيراميدز داخل غرفة الملابس

أول صور من فيلم «طبيب الغلابة» محمد مشالي

مفاجأة.. مؤمن زكريا ينضم للأهلي في كأس العالم للأندية

الفنان خالد سامي يوجع قلوب السعوديين بعد انتكاسته الصحية الصعبة

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية (أمريكا وأسبانيا)

إيران ترسل طائرات انتحارية إلى الحوثيين لاستهداف السعودية

ADS
 

تفاصيل خناقة عبدالله السعيد مع لاعبي بيراميدز داخل غرفة الملابس

68ad55d83414953e574f81fc42fab3c1055cd071
عبدالله السعيد
 
الخميس، 14-01-2021 01:16 م المصريون

تداول نشطاء وصفحات رياضية، تفاصيل عن خناقة وأزمة كبيرة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، عقب التعادل الأخير أمام وادى دجلة بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما فى اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
وأشار البعض إلى أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز الأول دخل فى مشادة عنيفة مع عدد من لاعبي بيراميدز داخل غرفة خلغ الملابس بعد التعادل مع وادى دجلة بسبب الأداء الذى ظهر عليه اللاعبون وعدم تحقيق الفوز، وأكدت الأخبار التى تم تداولها فى السا
وواصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد الوقوع في فخ التعادل أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الثالثه المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 20، عن طريق رمضان صبحي، بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بإتقان فى شباك محمد عبدالمنصف.
وجاء هدف التعادل لوادي دجلة فى الدقيقة 69، عن طريق حسام عرفات، بعد تلقيه عرضية متقنة من الناحية اليسرى لتصل منطقة الجزاء قفز على أثرها وسددها برأسية قوية فى شباك شريف إكرامي.
وتدخلت تنقية الفار فى الدقيقة 75 بقرار وجود خطأ لصالح بيراميدز بعد عرقلة إبراهيم عادل واحتسب الحكم ركلة جزاء، ونفذها أحمد سامي وتألق محمد عبدالمنصف فى إخرجها إلى ركنية.
 

إقرأ ايضا

أسامة جلال مع المنتخب الأوليمبي

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب أهلاوي

download

مفاجأة.. مؤمن زكريا ينضم للأهلي في كأس العالم للأندية

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

نجم الأهلي يكشف عن تصرف صادم سيقوم به محمود الخطيب: مجرد إحساس

أخبار متعلقة

رمضان صبحي

بيراميدز يحسم الجدل حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي بوساطة رجل أعمال مشهور

رمضان-صبحي-2

«ابن النادي».. الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي

فريق الأهلي

بيراميدز يطلب شراء نجم الأهلي : سوف ندفع المبلغ المطلوب

20201202215733617

شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل لاعب جديد من الأهلي

رمضان صبحي

هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر: اجمد كدا لسة المشوار طويل

فريق الأهلي

الأهلي يستغل خلاف نجم بيراميدز مع إدارة النادي لخطفه نهاية الموسم