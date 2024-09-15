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وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر 36 عاماً

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الأحد، 15-09-2024 12:26 ص

 

توفي لاعب كمال الأجسام البيلاروسي إيليا يفيمتشوك، المشهور إعلاميًا بأضخم لاعب كمال أجسام في العالم، عن عمر يناهز 36 عامًا.

 

وقالت مصادر إعلامية بيلاروسية، عن تعرض اللاعب لنوبة قلبية في منزله بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، وحاولت زوجته آنا إنعاشه حتى وصول طاقم الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر، لكنه توفي بعد يومين، بعد أن فشلت محاولات الأطباء في علاجه سريعًا.

 

وأفادت المصادر أن وفاة يفيمتشوك ترجع إلى أزمة قلبية، بسبب تناول المنشطات بشكل مفرط

 

ويذكر أن يفيمتشوك كان يبلغ طوله 185 سم ووزنه 158 كجم، وكان نظامه الغذائي يتضمن نحو كيلوغرامين ونصف من اللحم و100 قطعة من السوشي يوميًا.

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