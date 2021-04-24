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هل انفصلا؟.. محمد صلاح يصدم الجميع ويحذف صور زوجته

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صلاح
 
السبت، 24-04-2021 12:49 م المصريون

أثار النجم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حذف صور زوجةه من على حسابه عبر "إنستجرام"، بشكل مفاجئ.
 ولم يعلن محمد صلاح،عن سبب حذف صور زوجةه، على حسابه الشخصي على إنستجرام، الأمر الذي دفع متابعيه إلى توجيه أسئلة كثيرة له عن سبب الإقدام على تلك الخطوة، وسط تخوفات من انفصال "صلاح" عن زوجةه، وهو السؤال الذي توجه به البعض إلى "صلاح".
وكان محمد صلاح كشف عن موقفه من المشاركة في أولمبياد طوكيو في وقت سابق، حيث قال لصحيفة " ماركا" الإسبانية:" مشاركتي في أولمبياد طوكيو ستكون باتفاق بين الجميع، بما ذلك  النادي الخاص بي.
وتقدمت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد خلال الفترة الماضية بطلب إلى نادي ليفربول، للموافقة على مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.
 

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