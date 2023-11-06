ميدو : كنت فاكر نفسي فاجر.. بس فتوح طلع أفجر مني

الإثنين، 06-11-2023
09:59 ص
انفعل أحمد حسام ميدو
، بسبب تصرف أحمد فتوح ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري ثلاثي الزمالك
ومغادرة الثلاثي معسكر مباراة زد.
قال ميدو
في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “أنا كنت فاكر نفسي فاجر، لكن لما سمعت قصة فتوح والزناري ومحمد صبحي اكتشفت إن لا أنا مش فاجر” ، “أنا معملتش كدة في معسكر أي ماتش، ولا عملت كدة بالبجاحة والفُجر ده”.
وقال ميدو
“أحمد فتوح ده مرة وقف في وسط أوضة لبس الزمالك
، واعترف وقال اعتراف معين، ووقتها مرتضى منصور فضحه”.
ووجه أحمد حسام ميدو
تحية خاصة لـ عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك
.
قال ميدو
في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “كل التحية لعبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك
، كادر محترم ويستحق المساندة”.
واختتم: "عبد الواحد تعامل مع الأزمة بشكل رائع، ويستحق بالفعل مساندة جماهير الزمالك
وشابو مجلس حسين لبيب، وكل الزملكاوية انهاردة فرحانين بالقرارات دي.