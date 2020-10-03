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نهاية مأساية لمحاولة تحطيم الرقم القياسي لسرعة الأرض البريطانية

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زيف أيزنبرج
 
السبت، 03-10-2020 09:28 م فتحي مجدي

لقي رجل الأعمال والمذيع التليفزيوني الشهير زيف أيزنبرج مصرعه، في حادث مروع أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي لسرعة الأرض البريطانية في مطار المملكة المتحدة.

كان أيزنبرج، مؤسس شركة المكملات الصحية (Maximuscle)، يقود سيارة بورش 911 توربو إس في مطار إلفينجتون الذي يوجد في يوركشاير شمال إنجلترا، ولكنه فقد السيطرة على السيارة ليقع الحادث المميت.

ويمتلك أيزنبرج تاريخًا طويلاً من المشاركة في تحطيم الأرقام القياسية سواء في الدراجات النارية أو في السيارات أو حتى الدراجات الرباعية.

وسعى إلى تحطيم الرقم القياسي لسرعة الأرض البريطانية لمركبة - 207.6 ميل في الساعة - التي حددها المتسابق توني دينشام في عام 1970.

وكشفت الشرطة البريطانية أن الحادث وقع في الساعة الرابعة والنصف من مساء الجمعة، وانتقلت إلى الموقع على الفور ولكن لم تنجح الإسعافات في إنقاذ حياة أيزنبرج الذي توفى في مكان الحادث.


ويعد مطار إلفينجتون، موقعًا شهيرًا لمحاولات القيادة عالية السرعة، ولكنه كان أيضًا مسرحًا لعدد من الحوادث البارزة.

وكان أيزنبرج تعرض لحادث خطير في المطار في عام 2016، بينما تعرض ريتشارد هاموند مقدم برنامج (توب كير) السابق قبل 10 سنوات لحادث شبه مميت أثناء القيادة بسرعة تزيد عن 300 ميل في الساعة في إلفينجتون، مما تسبب في تلف دماغه.
 

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