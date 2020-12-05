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نقل وليد سليمان إلى المستشفى بسبب كورونا

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وليد سليمان
 
السبت، 05-12-2020 04:43 م المصريون

أجرى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة لمعرفة مدى استمرار إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما أثبت استمرار إيجابية المسحة.
وقرار الجهاز الطبي، حجز وليد سليمان في إحدى المستشفيات بمنطقة الدقي، فيما نقل – صدى البلد- عن مصادر أن العينة التي أجراها وليد سليمان أثبتت استمرار إيجابية أصابته بكورونا لذا كان قرار الجهاز الطبي بعزله في أحد المستشفيات لحسم الأمر حتي يعود اللاعب لحالته وينتظم في تدريبات الفريق.
وتغيب وليد سليمان عن مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ونصف نهائي كأس مصر أمام الإتحاد السكندري.
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك بعد الفوز عليه 2-1 في المباراة التي اقيمت بإستاد القاهرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم بإستاد برج العرب في نهائي كأس مصر .
 

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