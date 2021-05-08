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نجم الزمالك يشعل الجدل بصورة قبل مباراة القمة مع الأهلي

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نجم الزمالك يشعل الجدل بصورة قبل مباراة القمة مع الأهلي

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الزمالك
Native
السبت، 08-05-2021 08:02 م المصريون

أشعل أشرف بن شرقى نجم نادى الزمالك، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.
ونشر "بن شرقي" صورة له،  عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.،وهو يقف أمام الكرة استعدادًا للعب ضربة الجزاء، وهو ما اعتبره متابعوه بأنه يستعد لإحراز هدف في مباراة الأهلي.
وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء الإثنين 10 - 5 -2021 لـ إستاد القاهرة لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك  في إطار الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على إستاد القاهرة وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".


 

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