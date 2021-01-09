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نجم الأهلي: فيه مشكلة كبيرة حصلت للأحمر في مباراة سيراميكا أمس ولازم نلاقي لها حل

فريق الأهلي
نجم الأهلي: فيه مشكلة كبيرة حصلت للأحمر في مباراة سيراميكا أمس ولازم نلاقي لها حل
 
السبت، 09-01-2021 06:32 ص أحمد عادل شعبان
كشف أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - عن وجود مشكلة كبرى في أداء النادي الأهلي بمباراة سيراميكا كليوباترا التي انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال "فوزي" في تغريدة عبر تويتر: مباراة سيراميكا... كامل التحية لنادي سيراميكا علي الاداء والمتعة .. موسيماني هايل في تبديلاته النهارده وتغيير طريقة اللعب من ٤٤٣ الي ٤٢٣١ ونزول قفشة وكهربا اللي غيروا من هجماتنا واصرارنا علي المكسب .. لا بد أن نجد حلول لكمية الاهداف الضائعة .. شريف لازم يركز ويسيبه من الأنانية شوية.

وأضاف: بانون وايمن حاجة محترمة.. معلول حامل اختام هجمات الفريق.. اكرم وديانج وحمدي الله اكبر ستارة حديدية ومخليين الباكين طايرين من غير قلق... طاهر والشحات لازم يركزوا اكتر... بواليا كنت اتمني انه يهدف ومع ذلك بداية جيدة.... وليد سليمان كل جول بيجيب بنط من الفرحة.
 

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