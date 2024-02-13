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أحمد نبيل كوكا ينشر أخر صورة لوالده: "والله أبويا ودعنا واحنا بنغسله بهذه الضحكة"

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أحمد نبيل ووالده
الثلاثاء، 13-02-2024 11:00 ص


روى أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط النادي الأهلي، تفاصيل ما فعله والده قبل وفاته بساعات، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".
ونشر كوكا عبر "إنستجرام" صورة لوالده، وعلق: "آخر صورة لابويا ليلة الجمعة الساعة 3 الفجر اليوم اللي توفى فيه كان قاعد لوحدة برا بيتصور في البيت كان عارف حبيب قلبي إن ده آخر يوم له في البيت".
وأضاف: "أنا كنت جوا يا بابا نايم كنت تقولى أجى أتصور معاك في آخر صورة ليك، عمره ما كان بيتصور لوحده كده والله أتصور وساب الضحكة اللى فى الصورة دية علشان نشوفها ونتأكد أنه رايح الجنة".
وواصل: "والله والله والله أبويا ودعنا وأحنا بنغسله بنفس الضحكة اللي في الصورة، كان نفسي تشوف كمية الناس يا بابا اللي كانت موجودة علشان أنا عارف أنك عارف الناس بتحبك كل الناس بتدعيلك والله وزعلانه عليك، ربنا يقدرني يارب في اللي جاي واقدر اعمل كل الحاجات الحلوة اللى كنت بتعملها والخير ومساعدة الناس اللى كنت بتعمله".
واختتم كوكا: "جالنا يا حبيبي بشرة الصبح أنك مبسوط عندك ونفسي نجيلك أنا وأمي وأخواتي في أسرع وقت ربنا يجمعنا بيك على خير يا بابا، حلمك انا مكمل فيه والله وكل حاجة كانت بتفرحك هتتعمل على أكمل وجه، ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته والفردوس الأعلى من جناته، أشوفك على خير يا بابا سلام يا راجل يا طيب".


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