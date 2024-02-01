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"مش هذكر أسماء".. رئيس الزمالك: قريبًا سأكشف الصورة الكاملة

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حسين لبيب
الخميس، 01-02-2024 11:19 ص

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رسالة إلى جماهير النادي.
وكتب لبيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الزمالك أولا، الحمد لله رب العالمين الشكر واجب 
الف شكر لكل زملائي أعضاء مجلس الإدارة لما قاموا به من مجهود خرافي وخارق وتركوا جميعا أعمالهم وأسرهم واخلصوا لإسعاد جماهيرنا العظيمة". 
وتابع لبيب: “ أشكر  لجنة الاستثمار والتمويل لما قدموه من مجهودات وتفانوا في حب نادينا العظيم، ومصممين  علي عدم ذكر أسمائهم، وعن قريب كما وعدتكم سوف اظهر لإيضاح الصورة الكاملة، هدفنا الاول إسعاد جماهيرنا العظيمة الوفية، عاش نادي الزمالك اكبر  قلعة رياضية في مصر”.

صفقات الزمالك  
وكان لبيب قد أتم  عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي أبرزها عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز. 
ويسارع مجلس لبيب الوقت لتسجيل جميع صفقات فترة الانتقالات الحالية بعد انهاء ازمة القيد بعد ايقافه من الفيفا بسبب ديون متراكمة في قضايا مختلفة.

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