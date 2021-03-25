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نادي عربي يقدم عرضا ضخما لـ طارق حامد .. تعرف عليه
نادي عربي يقدم عرضا ضخما لـ طارق حامد .. تعرف عليه
الخميس، 25-03-2021
08:44 ص
أحمد عادل شعبان
كشف محمد فاروق - مقدم برنامج "البريمو" - عن مفاجأة تخص نجم الزمالك
طارق حامد
.
وقال "فاروق" إن نادي
نادي الكويت الكويتي
يجهز عرضا ضخما ل
طارق حامد
من أجل ضمه للفريق بداية من الموسم المقبل.
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مصر
المصريون
طارق حامد
نادي الكويت الكويتي
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