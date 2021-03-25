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نادي عربي يقدم عرضا ضخما لـ طارق حامد .. تعرف عليه

طارق حامد
نادي عربي يقدم عرضا ضخما لـ طارق حامد .. تعرف عليه
 
الخميس، 25-03-2021 08:44 ص أحمد عادل شعبان
كشف محمد فاروق - مقدم برنامج "البريمو" - عن مفاجأة تخص نجم الزمالك طارق حامد.

وقال "فاروق" إن نادي نادي الكويت الكويتي يجهز عرضا ضخما لطارق حامد من أجل ضمه للفريق بداية من الموسم المقبل.
 

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