ميدو يسب رئيس اتحاد الكرة الأسبق بلفظ خارج.. والسبب!

الأحد، 04-10-2020
03:47 م
محمد فضل
شن أحمد حسام
«ميدو
»،
المدير الفني الأسب
ق لنادي الزمالك ومقدم برنامج "أوضة اللبس"، هجومًا
حادًا على عصام عبدالمنعم
رئيس اتحاد
الكرة الأسب
ق، بسب
ب مطالبه بترحيل فرجاني ساسي
لاعب الزمالك بعد تعديه على الحكم
أمين عمر .
وكتب ميدو
عبر
صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا :" عصام
عبد المنعم عنصري وجاهل لازم الناس دي يتمنعوا من الظهور في التليفزيون" .
وأضاف : "
ماحدش فينا ملاك بس عيب اوي الكلام اللي راجل قاله.. اخواتنا الضيوف مفيش فرق
بينهم وبيننا بنعتذرلك يا ساسي
" .
وقرر اتحاد
الكرة إحالة فرجاني ساسي
لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط في واقعة طرده عقب
اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري.
وكان مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك، قال في تصريحات إعلامية، أن النادي سوف يطبق عقوبة
تاريخية على اللاعب، رافضًا الإعلان عنها في الوقت الحالي.