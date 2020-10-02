غرامة مالية كبيرة على فرجاني ساسي

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فرجانى ساسى
 
الجمعة، 02-10-2020 10:13 ص محمد عبد الحارس

وقع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أكبر عقوبة على اللاعب التونسي فرجاني ساسي، بعد تعديه على الحكم فى مباراة الأمس أمام المصري البورسعيدي.
وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لقناة "Ten": "فرجاني ساسي أخطأ خطأ كبيرا وسيتم معاقبته بأغلظ العقوبات، فحتى لو تعرض اللاعب للاستفزاز، فمن غير المقبول أن يتعدى على الحكم".
وأضاف: "هل لو القاضي استفز المحامي سيقوم الأخير بسبه وضربه، هذا غير مقبول، ساسي لا بد أن يعرف بأن ما فعله لا يمكن أن يحدث فى نادي الزمالك".
واختتم: "طرد كاد أن يتسبب فى ضياع مشاركتنا فى بطولة دوري أبطال أفريقيا فى نسختها القادمة، ويحرمنا من وصافة الدوري".

 

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