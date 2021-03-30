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إبراهيم سعيد:«كل ما انتقد لاعب يجبلي أبوه.. احنا مش في مدرسة»

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إبراهيم سعيد
 
الثلاثاء، 30-03-2021 10:00 ص المصريون

رد إبراهيم سعيد نجم المنتخب السابق، على هجوم أيمن منصور لاعب نادي الزمالك السابق عليه في تصريح تليفزيوني، وذلك بعدما قال "سعيد" إن أحمد أيمن منصور لا يصلح للعب الدولي، وكان ثغرة واضحة في تشكيل المنتخب الوطني خلال مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أتحدث في إطار كرة القدم ، والهدف الرئيسي في المقام الأول هو مصلحة المنتخب الوطني، كما أن حسام البدري استجاب لمطالب الجماهير والإعلام ولم يشرك أحمد أيمن منصور بالأمس أمام جزر القمر .
واختتم سعيد: "مش كل ما انتقد لاعب على المستوى الفني؛ يستعين بـ أبوه، إحنا مش في مدرسة".
 

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