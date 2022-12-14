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موعد مباراة المغرب وفرنسا اليوم في نصف نهائي المونديال والقنوات الناقلة بالترددات

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مبابي وحكيمي
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الأربعاء، 14-12-2022 09:39 ص

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب فرنسا، اليوم الأربعاء  على ملعب استاد البيت، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 .

 

ويلتقي منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي نظيره منتخب فرنسا فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس فى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

 

وتأهل منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي إلي نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد.

 

وكانت قناة بي إن سبورت، قد أعلنت مؤخراً عن إذاعة مباريات نصف النهائي ونهائي كأس العالم مجاناً عبر القناة المفتوحة، ومنها مباراة منتخب المغرب وفرنسا كما يوجد العديد من القنوات التي ستنقل المباراة والتي تتمثل في:

تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب المغرب وفرنسا:  11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

أو

10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

 

تردد قناة TRT 1 HD التركية

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

 

 

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

 

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000

 

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

 

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500.

 

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500.

 

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

 

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

 

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