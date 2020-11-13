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موعد لقاء السعودية وجامايكا
موعد لقاء السعودية وجامايكا
الجمعة، 13-11-2020
07:34 م
يتأهب المنتخب السعودي لخوض بقاء ودي في تجرية هامة أمام جاميكا بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد.
ويخوض الأخضر المباراة غدا السيت ضمن مباريات أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وستنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غدًا السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
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السعودية وجامايكا
لقاء السعودية وجامايكا
موعد لقاء السعودية وجامايكا
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