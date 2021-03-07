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موسيماني يفجر مفاجأة عن مستقبل كهربا في الأهلي:« القرار نهائي»

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موسيماني
 
الأحد، 07-03-2021 12:09 م المصريون

حسم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أمر استمرار ومشاركة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق داخل القلعة الحمراء.
 وقال "موسيماني" إنه أخطر إدارة الكرة بالنادي أن كهربا يمكنه المشاركة في التدريبات التزامًا بلوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم لكنه لن يكون ضمن الحسابات الفنية له نهائيًا.
وأضاف "موسيماني" أن استقرار الفريق هو الأساس وطبيعي أن يكون هناك عنصر أو اثنين خارجين عن الإطار لكنهما لن يكون لهم مكان داخل الفريق.
وتابع: "لقد غاب الكثير طوال الفترة الماضية والأهلي يفوز بشكل عادي.. هذا ما جئت ورايته في القلعة الحمراء وسوف نسير عليه ولن نغيره".
وحسمت تصريحات موسيماني خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيتا كلوب الامور تمامًا بأن كهربا لن يكون ضمن الحسابات، ورغم أن كلام المدرب جنوب الأفريقي لم يكن واضحًا بقدر كامل ولكنها مجرد رسائل فهمها اللاعب نفسه الذي تواجد في الجيم بالأمس وتدرب منفردًا.
 

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