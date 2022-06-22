كهربا: الفولت عاد.. مرحبًا بكم في المستقبل

الأربعاء، 22-06-2022
02:14 م
نشر محمود عبد المنعم "كهربا
"، لاعب فريق
الأهلى، فيديو له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال خوضه
بعض التدريبات
التأهيلية للعودة مرة أخرى للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.
وجاء التعليق على الفيديو كالتالى: "تحدد تقييمات
اللياقة البدنية نقاط قوتك البدنية ونقاط ضعفك، وتحدد أى مخاطر صحية محتملة أو
إصابات عضلية والتدريب المعرفي والبدني المشترك لمساعدتك على تحقيق أفضل أداء
لديك، ترقبوا الفولت
عاد مرحبًا بكم في المستقبل.
واستعان محمود عبد المنعم كهربا
، الذي انتهت إعارته
مؤخراً لنادي هاتاي سبور التركي، بإسلام جمال مخطط أحمال فريق المريخ السودانى
السابق لوضع برنامج خاص له من أجل تجهيزه واستعادة لياقته البدنية قبل العودة
لتدريبات
الأهلى.
واقترب كهربا
من العودة للقلعة الحمراء فى الموسم
المقبل، بعد انتهاء إعارته لنادي هاتاي سبور التركي، وتُشير الدلائل إلى أن عودة
كهربا
للأهلي باتت قريبة وقوية.