ممر شرفي من طلائع الجيش للاعبي الأهلي

الاهلي

صنع لاعبو فريق طلائع الجيش، ممرا شرفيا لنجوم النادي الأهلي، في لقاء تسلم درع الدوري الممتاز، في نسخته الـ 61.



ويواجه طلائع الجيش، منافسه، الأهلي، في المباراة الختامية للدوري الممتاز، بالجولة ٣٤، على ملعب استاد السلام الدولي.



ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري، في مباراة الليلة؛ بناءً على قرار اتحاد الكرة، الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة.



ويدخل الاهلي مباراة الليلة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 86 نقطة، جمعها من "27 فوزا، و5 تعادلات، وهزيمة وحيدة".