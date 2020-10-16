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أبيض واسود.. الأهلي والوداد يتفقان على زي نصف النهائي

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الاهلي
 
الجمعة، 16-10-2020 05:06 م أحمد سالم
أقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي اليوم الجمعة في مقر إقامة ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدً السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى مركب «ستاد» محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء ومواعد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للمباراة.
 

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