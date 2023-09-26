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سبب إنساني.. سر بكاء مدرب الزمالك بعد مباراة المقاولون

سبب إنساني.. سر بكاء مدرب الزمالك بعد مباراة المقاولون

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مدرب الزمالك
الثلاثاء، 26-09-2023 12:41 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب بكاء أوسوريو مدرب الزمالك خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء أمس الأول وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وأشار أوسوريو بعد المباراة إلى أن السبب في بكائه ليس الهدف الملغي لـ مصطفي شلبي، وإنما يزعجه مرض والدته.
وقال شوبير خلال تصريحاته : لازم تعرف قيمة ومكانة الزمالك، والزمالك قادر يكسب أي فريق في الدوري دا الطبيعي والمنطقي.
وأضاف: "يا أوسوريو، الزمالك توج ببطولة الدوري 14 مرة، ويجب عليك كقائد وتقود اللاعبين، يجب أن تكون أقوى، وتعطيهم حماسا وثقة.. المشاعر الإنسانية محدش يقدر يتدخل فيها.. لكن يجب أن تكون أقوى".
اقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

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