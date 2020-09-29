الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية وبيان هام خلال ساعات

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

بعد أنباء وفاة الأمير.. صورة وتعليق مفاجئ لرئيس مجلس الأمة الكويتي

فنانة كويتية شهيرة تتصدر محركات البحث بـ«فضيحة»

ناشطة سعودية شهيرة تفجر صدمة:« أنا مزدوجة التوجه الجنسي»

شاهد/ مئات النساء البدينات بالملابس الداخلية في الشارع والسبب!

كان ينوي الاعتزال والذهاب للنبي.. ما لاتعرفه عن علاء ولي الدين

الصحة: الفترة المقبلة أصعب مراحل الفيروس

مالطا تطالب أمير بريطانيا بسن القرش

مرتضى يعلن عن انضمام نجم صفاقس التونسي للزمالك

مفاجأة عقب رحيل فايلر.. "مصري وحيد" بجهاز الأهلي الجديد

مفاجأة عقب رحيل فايلر.. "مصري وحيد" بجهاز الأهلي الجديد
مفاجأة عقب رحيل فايلر.. "مصري وحيد" بجهاز الأهلي الجديد
 
الثلاثاء، 29-09-2020 02:39 م عبد القادر وحيد
خلفا للسويسري رينيه فايلر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن استقرار إدارة الكرة بالنادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب، على تعيين جهاز فني أجنبي بالكامل.
وذكرت الوطن سبورت، عن مصدرها أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي، استقرت على تعيين جهاز فني أجنبي بالكامل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، على أن يكون سامي قمصان، هو المصري الوحيد المتواجد في الجهاز.
وأوضح المصدر أنه من المنتظر إعلان الجهاز الفني للفريق بعد غد الخميس، عقب رحيل فايلر، حيث فضل مسؤولو الأهلي استمرار "قمصان" في الجهاز الفني، وذلك لخبراته مع الفريق.
كما نوّه أن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولي تدريب الأهلي بدأ مراجعة جميع اللاعبين من خلال عدد من الفيديوهات التي جرى إرسالها إليه حتى يتيح له فرصة العمل بشكل سريع.
وكان مسؤولو النادي الأهلي قد استقروا على القائمة النهائية للمدربين المرشحين لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
يذكر أنه من المنتظر رحيل فايلر عن النادي عقب مواجهة الترسانة في كأس مصر، والمقرر لها مساء غد الأربعاء.

 

إقرأ ايضا

ارشيفية

مرتضى يعلن عن انضمام نجم صفاقس التونسي للزمالك

download (27)

نجم الأهلي يلتقي عرضا من ناديه السابق

download (25)

كواليس الصلح بين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد بمنتصف الليل

أخبار متعلقة

شوبير

شوبير: أسماء ثقيلة جدًا ستختفي من فريق الأهلي خلال المرحلة المقبلة

20200807020819819

«الخطيب» يجتمع بـ «فايلر» بعد مران الأهلي

201902021120282028

الأهلى يرفض التفريط فى "ربيعة"

20200807020819819

أزمة جديدة لـ "فايلر" قبل مواجهة المقاصة

download

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لـ "المقاصة"

فايلر

نادي بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع مدرب الأهلي