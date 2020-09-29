الثلاثاء، 29-09-2020
02:39 م
عبد القادر وحيد
خلفا
للسويسري رينيه فايلر
، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن استقرار إدارة الكرة بالنادي
الأحمر برئاسة محمود الخطيب، على تعيين جهاز فني أجنبي بالكامل.
وذكرت
الوطن سبورت، عن مصدرها أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي، استقرت على تعيين جهاز فني أجنبي
بالكامل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، على أن يكون سامي قمصان
، هو المصري الوحيد
المتواجد في الجهاز.
وأوضح
المصدر أنه من المنتظر إعلان الجهاز الفني للفريق بعد غد الخميس، عقب رحيل فايلر
، حيث
فضل مسؤولو الأهلي استمرار "قمصان
" في الجهاز الفني، وذلك لخبراته مع الفريق.
كما
نوّه أن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولي تدريب الأهلي بدأ مراجعة جميع اللاعبين من
خلال عدد من الفيديوهات التي جرى إرسالها إليه حتى يتيح له فرصة العمل بشكل سريع.
وكان
مسؤولو النادي الأهلي قد استقروا على القائمة النهائية للمدربين المرشحين لقيادة الفريق
خلال الفترة المقبلة، خلفا للسويسري رينيه فايلر
المدير الفني للفريق.
يذكر
أنه من المنتظر رحيل فايلر
عن النادي عقب مواجهة الترسانة في كأس مصر، والمقرر لها
مساء غد الأربعاء.