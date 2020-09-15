نادي بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع مدرب الأهلي

الثلاثاء، 15-09-2020
12:50 ص
المصريون ـ متابعات
كشف عمرو بسيوني، مدير التعاقدات
في نادي بيراميدز
، موقف النادي من التعاقد مع رينيه فايلر
، المدير الفني للأهلي لقيادة الفريق حال رحيل أنتي تشاتشيتش مدرب
الفريق الحالي.
وقال بسيوني، في تصريحات على قناة صدى البلد: «لم نفاوض فايلر
من قريب أو بعيد، بيراميدز
يتعامل باحترام مع الجميع، والفريق مستقر فنيًا وإداريًا».
وتطرق بسيوني إلى تصريحات إيهاب جلال مدرب
المقاصة عن وجود مفاوضات معه من جانب بيراميدز
، مشيرًا إلى أنه متعاقد مع المقاصة، وإذا كان بيراميدز
يريد التعاقد معه سيسلك الطرق الشرعية.