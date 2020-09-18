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مفاجأة.. رونالدو وميسى خارج قائمة الأفضل في أبطال أوروبا

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ميسى
الجمعة، 18-09-2020 10:57 ص محمد عبد الحارس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيان رسمي ذكر فيه أن الفائزين سيكرمون خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة، المقرر عقدها يوم 1 أكتوبر المقبل.
وأعلن « يويفا » عن ثلاثة مرشحين لكل جائزة من الأربع، وهم (أفضل حارس - مدافع - لاعب وسط - مهاجم)
وجاءت القائمة على النحو التالي:
- أفضل حارس: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)، مانويل نوير (بايرن ميونخ) ويان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).
- أفضل مدافع: دافيد ألابا (بايرن ميونخ)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) وجوشوا كيميتش (بايرن ميونخ).
- أفضل لاعب وسط: تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) وتوماس مولر (بايرن ميونخ).
- أفضل مهاجم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) ونيمار (باريس سان جيرمان).

 

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