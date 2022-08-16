مصدر بالأهلي: صلاح محسن سوف يندم قريبًا

الثلاثاء، 16-08-2022
08:51 ص
على الرغم من
الفرص التي يحصل عليها لإثبات نفسه، إلا أنه لم يستغلها وقد يندم على ذلك قريبًا،
هكذا تحدث مصدر بالأهلي عن الغضب
المكتوم تجاه مهاجم الفريق صلاح محسن
، بعد تراجع
مستواه وعدم تحقيق أي نتائج إيجابية.
وقال المصدر:
"صلاح محسن
حصل علي كل الفرص ولم يستغلها، عامين كاملين يشارك ويتعرض للإصابة
ولكنه لا يدرك ان الأمور في الأهلي لا تسير بهذا الشكل".
وأضاف:
"صلاح محسن
صاحب إمكانيات كبيرة جداً قد لا تجدها في لاعبين أخرين، ولكنها
بلا روح أو حمية أو غيره علي فريقه".
وأوضح:
"يجب أن يشعر اللاعب بقيمة المكان الذي ينتمي إليه ويعرف أنه يجب أن يقاتل
للحصول علي فرصة جاءت لصلاح محسن
علي طبق من ذهب ولكنه لم يستغلها حتي الأن وقد
يندم عليها".