مشهد أحمد رفعت يتكرر.. سقوط لاعب بلدية المحلة ومحاولات طبية لإنقاذه





شهدت مباراة بلدية المحلة والجونة حالة من التوتر بعد سقوط لاعب بلدية المحلة ماجد هاني بشكل مفاجئ داخل البساط الأخضر، مما استدعى التدخل الفوري من قبل أطباء الفريقين.

تم نقل اللاعب على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى في الجونة لتلقي العلاج اللازم، حيث يسعى الأطباء لتحديد حالته الصحية بشكل دقيق.

طبيب بلدية المحلة

قال رؤوف فودة طبيب بلدية المحلة، إن ماجد هاني لاعب الفريق تعرض لحالة إغماء داخل أرضية المعلب، وحالته مستقرة الآن.

وأضاف فودة في تصريحات إعلامية: ماجد هاني خرج من أرضية الملعب وفي حالة شبه واعي، وذهبنا به إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة من أجل الاطمئنان على سلامته.

وأكد طبيب الفريق أن اللاعب تحت الفحص الكلي من أجل تحديد سبب تعرضه للإغماء، قائلا: حين استلام الأشعة والفحوصات سنعرف الأمر.

بلدية المحلة يهبط لدوري المحترفين

وودع فريق بلدية المحلة منافسات الدوري الممتاز، بعدما تلقى الخسارة أمام نظيره فريق الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انتهت أمس.

وفاة أحمد رفعت

منذ عدة أشهر أعلن نادي مودرن سبورت في بيان رسمي، وفاة اللاعب أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

يذكر أن لاعب نادي فيوتشر كان سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.

