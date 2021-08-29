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مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا

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الأحد، 29-08-2021 01:01 ص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس كورونا؛ وهذا يرجع للتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة  «الحدث اليوم»،: «الموجة الرابعة تشهد إصابات عائلات بأكملها، متابعا : «من كرم ربنا علينا إن 85% من الإصابات بسيطة، ولكن الحالات الشديدة تزداد مع زيادة الإصابات».
وأوضح «تاج الدين»، أنه كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، قل عدد الوفيات، وكانت الإصابات أقل خطورة، مؤكداً قدرة اللقاحات على مواجهة جميع المتحورات.
وأشار «تاج الدين» إلى أن الإصابات المعلن عنها حول العالم،والتي تقدر بالملايين، لا تمثل أكثر من ثلث الإصابات الحقيقية، موضحا أن أكتوبر المقبل ذروة الموجة الرابعة من كورونا.
 

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