مرتضى منصور يفتح النار ضد أحمد فهمى

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا على الفنان أحمد فهمي، بعد أزمته مع قائد فريق الكرة بنادي الزمالك محمود شيكابالا.

وقال "مرتضى"، في رسالة لـ"فهمي" عبر قناة الزمالك: "كومبارس للعفريت بتاع إعلان للمحمول،.. ما فعله الكومبارس أحمد فهمي أساء لجماهير الأهلي".

وأكمل:"أقول لشيكابالا لا تحزن فأنت تكون سبب شهرة هؤلاء عند الحديث معهم فقط، وهذا ليس جمهور الأهلي المحترم الذي عاهدناه".

وتابع:"سأقوم بشكوى أحمد فهمي لزوجته السيدة الفاضلة، وأتمنى أن تقوم بالتعدي عليه ضربًا كما كانت تفعل في مسلسل كوميدي معه".

